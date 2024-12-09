Де Йонг утратил влияние в «Барселоне»

Текущее положение полузащитника Френки де Йонга в «Барселоне» оставляет желать лучшего.

Репутация нидерландца пострадала из-за ситуации с контрактом, а на его значимость для команды негативно повлияли постоянные проблемы с травмами. Как сообщает Diario AS, де Йонг страдает от «кризиса идентичности» в «Барселоне». 27-летний хавбек носит капитанскую повязку, когда выходит на поле, но его прежнее влияние утрачено – он больше не считается ключевой фигурой.

Недавно в СМИ появилась информация о намерении главного тренера Ханса-Дитера Флика удержать Френки де Йонга в клубе, несмотря на все трудности и многочисленные слухи о скорой продаже.