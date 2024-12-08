Мбаппе назвал трофей, который хочет выиграть больше всего

Форвард Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский «Реал», назвал трофей, о котором мечтает.

Ответ 25-летнего француза вряд ли кого-то удивит: он хочет выиграть Лигу чемпионов, которая так и не покорилась ему в «ПСЖ».

«Главный трофей, которого мне не хватает? Лига чемпионов. Но я нахожусь в лучшем клубе мира для достижения этой цели.

Также Евро, Олимпиада, «Золотой мяч». Я знаю, что нужно, чтобы выиграть «Золотой мяч». Для этого должно сойтись много всего, но я сосредоточен на победах с командой», – заявил в беседе с CliqueTV Мбаппе, перебравшийся из «ПСЖ» в «Реал» перед началом текущего сезона.