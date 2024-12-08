Мбаппе рассказал, как злился на Месси после финала ЧМ-2022

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил о проигранном финале чемпионата мира.

В декабре 2022 года французы уступили аргентинцам в решающем поединке катарского мундиаля. Мбаппе отметился хет-триком, но этого не хватило – соперники оказались точнее в серии послематчевых пенальти.

«Я всё ещё был зол на Месси, когда увидел его на первой тренировке в «ПСЖ» после финала чемпионата мира. Он сказал мне: «Ты уже выигрывал, настала моя очередь». Я был невероятно зол, но проявил уважение, потому что это Месси. Думаю, в итоге этот финал даже сблизил нас. Я многому научился у Лео», – поведал в интервью Canal+ Мбаппе.