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Мбаппе признался, что был готов отказаться от перехода в «Реал» из-за брата

08 Декабря 2024 • 22:50 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
14.12 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе мог остаться в «ПСЖ» ради своего брата Итана.

Оба футболиста покинули парижский клуб после завершения прошлого сезона. Руководство «ПСЖ» пыталось удержать звёздного Килиана, однако тот отказался продлевать контракт и решил перебраться в мадридский «Реал». Это сказалось и на судьбе Итана – его контракт тоже не был продлён, и ему пришлось перейти в «Лилль».

«Для моего брата «ПСЖ» был мечтой, как «Реал» для меня. В какой-то момент я сказал ему: «Я мечтаю о «Реале», но могу пожертвовать переходом туда, если это разрушит твою карьеру в «ПСЖ». Он мой брат, я бы продлил контракт и остался в Париже. Затем он решил: «После того, как «ПСЖ» обошёлся с тобой, нам нужно уйти», – вспомнил в интервью CliqueTV Мбаппе-старший.

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