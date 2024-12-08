Мбаппе ответил, желает ли «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал комментарий о перспективах «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Француз на протяжении семи лет представлял цвета парижского гранда, но так и не помог клубу впервые в истории выиграть самый престижный еврокубок. Летом нынешнего года нападающий перебрался в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.

«Хочу ли я, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов? Прямо сейчас – нет, так как я хочу выиграть её с «Реалом». Но я желаю «ПСЖ» всего наилучшего. Надеюсь, однажды им удастся победить в турнире. Но не сейчас, потому что я сам хочу его выиграть», – заявил в интервью CliqueTV Мбаппе с улыбкой на лице.