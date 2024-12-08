Мбаппе ответил на вопрос о депрессии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём моральном состоянии.

Звёздного француза критикуют за не самую убедительную игру после переезда в Испанию. По слухам, форвард страдает от проблем психологического характера – ведутся даже разговоры о наличии у него депрессии.

«Я чувствую себя очень счастливым. Люди говорят, что у меня депрессия и я уже не тот? Если честно, я не обращаю на это внимания, но это слышит моя семья, мои друзья. Неприятно видеть, как это влияет на моих близких. Что бы я ни говорил, люди пытаются найти в моих словах какие-то скрытые сигналы», – заявил в интервью Canal+ Мбаппе, забивший 11 голов в 21 матче за «Реал».