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Мбаппе ответил на вопрос о депрессии

08 Декабря 2024 • 21:49 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
14.12 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём моральном состоянии.

Звёздного француза критикуют за не самую убедительную игру после переезда в Испанию. По слухам, форвард страдает от проблем психологического характера – ведутся даже разговоры о наличии у него депрессии.

«Я чувствую себя очень счастливым. Люди говорят, что у меня депрессия и я уже не тот? Если честно, я не обращаю на это внимания, но это слышит моя семья, мои друзья. Неприятно видеть, как это влияет на моих близких. Что бы я ни говорил, люди пытаются найти в моих словах какие-то скрытые сигналы», – заявил в интервью Canal+ Мбаппе, забивший 11 голов в 21 матче за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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Сегодня, 08 Декабря
21:49
Мбаппе ответил на вопрос о депрессии
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