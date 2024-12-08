«Атлетик» был сильнее конкурентов из «Вильярреала»

Стабильно берущие очки «Атлетик» и «Вильярреал» вели очную борьбу за лучшие шансы в споре за топ-места в Ла Лиге.

На 15-й минуте с угла поля навесил Ойян Сансет на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Айтор Паредес и головой вколотил мяч в нижний ближний угол ворот - 1:0. Сместился в штрафную с фланга Сансет и пробил в дальний угол, но мяч в падении отбил в сторону голкипер. В конце тайма пробивал головой из пределов штрафной Йереми Пино после заброса от Алекса Баэно, но мяч в падении смог отбить в сторону вратарь.

В середине второго тайма идеальный пас вырезал в штрафную соперника Сансет на Иньяки Уильямса, который из-под защитника пробил точно под опорной ногой голкипера в сетку - 2:0.

«Атлетик» делит третье место с «Атлетиком», проведя на два матча меньше, соперник - пятый.