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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» был сильнее конкурентов из «Вильярреала»

08 Декабря 2024 • 20:15 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Вильярреал
окончен

Стабильно берущие очки «Атлетик» и «Вильярреал» вели очную борьбу за лучшие шансы в споре за топ-места в Ла Лиге.

На 15-й минуте с угла поля навесил Ойян Сансет на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Айтор Паредес и головой вколотил мяч в нижний ближний угол ворот - 1:0. Сместился в штрафную с фланга Сансет и пробил в дальний угол, но мяч в падении отбил в сторону голкипер. В конце тайма пробивал головой из пределов штрафной Йереми Пино после заброса от Алекса Баэно, но мяч в падении смог отбить в сторону вратарь.

В середине второго тайма идеальный пас вырезал в штрафную соперника Сансет на Иньяки Уильямса, который из-под защитника пробил точно под опорной ногой голкипера в сетку - 2:0.

«Атлетик» делит третье место с «Атлетиком», проведя на два матча меньше, соперник - пятый.

Протокол игры  
Атлетик Б2:0Вильярреал
(1:0) Паредес Айтор15'  
(2:0) Уильямс Иньяки69'  
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 85' (Весга Микель ( 85') Прадос Беньят  68' 68' (Хаурегисар Микель ( 68') Уильямс Иньяки 85' (Серрано Нико ( 85') Сансет Ойян  55'Беренгер Алекс 60' (Уильямс Нико ( 60') Гурусета Горка 68' (Гомес Унаи ( 68')
Запасные: Горосабел АндониЙерай АльваресДжало АльвароМартон ХавьерЛекуе ИньигоНуньес УнайУнай Симон
Конде Диего 73' (Жуниор Луис ( 73') Фемения КикоАльбиоль РаульКоста ЛоганБернат ХуанПино Йереми 75' (Денис Суарес ( 75') Комесанья Санти  35'Парехо Даниэль 46' (Морено Херард ( 46'Кабанес Пау 90') Баэна АлексГуйе ПапеБарри Тьерно 46' (Перес Айосе ( 46')
Запасные: Камбвала ВиллиЭрик-Бертран БайиНаварро ПауСола Арнау
08 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Атлетик Бильбао

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