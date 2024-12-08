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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» устроил разгром «Леганесу»

08 Декабря 2024 • 17:55 Комментировать
Леганес
0:3
Реал Сосьедад
окончен

В 16-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Леганеса» и лучше распорядился своими моментами.

На 14-й минуте Браис Мендес размочил счет. Под конец тайма голкипер шикарно сыграл, отразив опасный удар Луки Сучича. Все вопросы сняла атака гостей на 78-й минуте, когда отличился Андре Барренечеа - 0:2. Перед финальным свистком Микель Оярсабаль сделал счет разгромным.

Баски поднялись на шестое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Леганес0:3Реал Сосьедад
  14'Браис Мендес (0:1)
  78'Барренечеа Андер (0:2)
  90'Оярсабаль Микель (0:3)
Дмитрович МаркоРозье Валентен  70'Гонсалес Серхио VIНастасич МатияЭрнандес Хави VНеу Иван  75'Тапия Ренато 80' (Мунир Эль-Хаддади ( 80') Гарсиа ДиегоОскар РодригесСиссе Сейдуба 56' (Круз Хуан ( 56') Де ла Фуэнте Мигель
Запасные: Абахас АльвинЧикко ХулианЛопес Роберто IIIСориано ХуанСаэнс ХорхеАльтимира АдриаПоросо ДжексонГарсия НаимБачильер Икер
Ремиро АлехандроАрамбуру ХонСубельдия ИгорАгер НаифМуньос Айхен  27' 31' (Хави Лопеc ( 31') Кубо Такефуса 77' (Бекер Шеральдо ( 77') Субименди Мартин 50' (Оласагасти Хон ( 50') Сучич ЛукаГомес Серхио 77' (Барренечеа Андер ( 77') Браис Мендес  70'Оярсабаль Микель
Запасные: Умар СадикУрко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонArkaitz MariezkurrenaРуперес Иньяки
08 декабря. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Леганес

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Актуальный прогноз и ставка на матч Леганес – Реал Сосьедад чемпионата Испании – 8 декабря 2024
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