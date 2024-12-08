«Реал Сосьедад» устроил разгром «Леганесу»

В 16-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Леганеса» и лучше распорядился своими моментами.
На 14-й минуте Браис Мендес размочил счет. Под конец тайма голкипер шикарно сыграл, отразив опасный удар Луки Сучича. Все вопросы сняла атака гостей на 78-й минуте, когда отличился Андре Барренечеа - 0:2. Перед финальным свистком Микель Оярсабаль сделал счет разгромным.
Баски поднялись на шестое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|14'Браис Мендес (0:1)
|78'Барренечеа Андер (0:2)
|90'Оярсабаль Микель (0:3)
Дмитрович Марко•Розье Валентен• 70'Гонсалес Серхио VI•Настасич Матия•Эрнандес Хави V•Неу Иван• 75'Тапия Ренато80' (Мунир Эль-Хаддади (80') •Гарсиа Диего•Оскар Родригес•Сиссе Сейдуба56' (Круз Хуан (56') •Де ла Фуэнте Мигель
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон•Субельдия Игор•Агер Наиф•Муньос Айхен 27'31' (Хави Лопеc (31') •Кубо Такефуса77' (Бекер Шеральдо (77') •Субименди Мартин50' (Оласагасти Хон (50') •Сучич Лука•Гомес Серхио77' (Барренечеа Андер (77') •Браис Мендес• 70'Оярсабаль Микель
08 декабря. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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