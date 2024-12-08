«Реал Сосьедад» устроил разгром «Леганесу»

В 16-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Леганеса» и лучше распорядился своими моментами.

На 14-й минуте Браис Мендес размочил счет. Под конец тайма голкипер шикарно сыграл, отразив опасный удар Луки Сучича. Все вопросы сняла атака гостей на 78-й минуте, когда отличился Андре Барренечеа - 0:2. Перед финальным свистком Микель Оярсабаль сделал счет разгромным.

Баски поднялись на шестое место, соперник - 15-й.