Названы сроки восстановления Менди в «Реале»

В субботу вечером «Реал» порадовал своих болельщиков крупной гостевой победой над «Жироной» со счётом 3:0. Защитник Ферлан Менди получил повреждение, и в воскресенье мадридский клуб назвал диагноз француза. При этом «сливочные» ничего не сообщили о сроках восстановления 29-летнего игрока.

Как сообщает Marca, на восстановление Менди понадобится около трёх недель. Таким образом, в 2025 году французский левый защитник «Реалу» не поможет.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на два очка. При этом команда Карло Анчелотти провела на один матч меньше.