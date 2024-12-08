«Барселона» подаст апелляцию после удаления Флика

В субботу вечером «Барселона» добилась лишь ничьей в гостевом матче чемпионата Испании против «Бетиса» (2:2). По ходу второго тайма главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик получил красную карточку за выражение претензий по судейству.

Как сообщает El Partidazo de COPE, «Барселона» подаст апелляцию на удаление Флика. Если каталонцы не добьются успеха, то немецкий специалист пропустит ближайшие матчи Ла Лиги против «Леганеса» (15 декабря) и «Атлетико» (21 декабря).

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 11 декабря, - против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.