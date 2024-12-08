Форвард «Реала» Эндрик принял решение по будущему

Нападающий «Реала» Эндрик принял решение по своему будущему. Как сообщает издание Marca, 18-летний бразилец не собирается уходить в аренду в зимнее трансферное окно. Эндрик планирует остаться в «Реале» и пользоваться предоставляемыми возможностями.

В то же время отмечается, что если ситуация с игровым временем Эндрика не изменится во второй части сезона, то футболист может пересмотреть будущее летом. Но зимой менять команду молодой форвард не планирует.

Эндрик поучаствовал в 13 официальных матчах «Реала». В них нападающий записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра.