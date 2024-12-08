«Реал» назвал диагноз Менди

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму в субботнем матче чемпионата Испании против «Жироны». Француз уже прошёл обследование, результатами которого мадридский клуб поделился на своём официальном сайте.

У Менди выявили травму мышцы правого квардицепса. Сроки восстановления 29-летнего футболиста «сливочные» не называют.

Напомним, что «Реал» обыграл на выезде «Жирону» с крупным счётом 3:0. Команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Барселоны» «сливочные» отстают на два очка, проведя на один матч меньше.

Следующий матч «Реал» проведёт 10 декабря – против «Аталанты» в Лиге чемпионов.