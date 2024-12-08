Анчелотти: «Реал» возвращается на свой уровень»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после гостевой победы над «Жироной» со счётом 3:0 выразил позитив.

«Если мы будем хорошо обороняться, мы обязательно победим, поскольку качество игры в атаке позволяет нам рассчитывать на обязательный гол. Постепенно мы возвращаемся на свой уровень. Победа может показаться лёгкой, но нам пришлось за неё побороться. Теперь в Бергамо нас ждёт ещё один очень сильный соперник, находящийся в великолепной форме. Мы постараемся показать лучшую версию себя», - сказал Анчелотти клубному ТВ «Реала».

Матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» пройдёт во вторник, 10 декабря.