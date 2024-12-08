Анчелотти прокомментировал крупную победу «Реала»

В субботу вечером «Реал» обыграл на выезде «Жирону» со счётом 3:0. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу успешного результата.

«Важный матч, важная победа. Мы неплохо выдержали, когда соперник оказывал давление. Когда мы забили первый гол, стали хорошо контролировать ситуацию, лучше владеть мячом. Мы провели хороший второй тайм, забили два продуманных гола. Мы счастливы», - сказал Анчелотти клубному ТВ «Реала».

«Реал» отстаёт от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на два очка. При этом по потерянным очкам мадридцы лидируют, ведь провели на игру меньше.