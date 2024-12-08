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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе признавали лучшим игроком «Реала» в шести матчах Ла Лиги – с отрывом лучший показатель

08 Декабря 2024 • 05:24 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
14.12 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе чаще всех в команде признавался лучшим игроком матча в Ла Лиге.

Француз удостоился признания по итогам шести встреч чемпионата Испании – лучший результат в «Реале», докладывает Madrid Xtra. Второе место в рейтинге занимает полузащитник Федерико Вальверде, становившийся лучшим в трёх случаях. Третью строчку делят Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем – по два раза. 

Килиан Мбаппе забил девять голов в 15 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги – также лучший показатель в команде. Второй бомбардир команды в чемпионате – Винисиус Жуниор, отличившийся восемь раз в 13 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги

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