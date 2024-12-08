Мбаппе признавали лучшим игроком «Реала» в шести матчах Ла Лиги – с отрывом лучший показатель

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе чаще всех в команде признавался лучшим игроком матча в Ла Лиге.

Француз удостоился признания по итогам шести встреч чемпионата Испании – лучший результат в «Реале», докладывает Madrid Xtra. Второе место в рейтинге занимает полузащитник Федерико Вальверде, становившийся лучшим в трёх случаях. Третью строчку делят Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем – по два раза.

Килиан Мбаппе забил девять голов в 15 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги – также лучший показатель в команде. Второй бомбардир команды в чемпионате – Винисиус Жуниор, отличившийся восемь раз в 13 играх.