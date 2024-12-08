Президент «Реала» Перес поздравил Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к Килиану Мбаппе после матча с «Жироной» (3:0).

Французский нападающий отметился забитым мячом – он стал автором последнего, третьего гола в ворота «Жироны». По сведениям Defensacentral, после завершения поединка Перес отправился в раздевалку команды и поздравил Мбаппе.

На счету 25-летнего форварда 11 забитых голов и две результативные передачи в 21 матче за коллектив Карло Анчелотти во всех соревнованиях.

Килиан Мбаппе перебрался в ряды «королевского клуба» из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента летом нынешнего года.