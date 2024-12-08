Модрич установил рекорд сезона в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметился уникальным достижением в матче против «Жироны» (3:0).

39-летний футболист помог «сливочным» победить, записав на свой счёт одну результативную передачу. По данным Sofascore, Модрич стал первым полузащитником, достигшим показателя в 100 и более точных передач за матч в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В субботней встрече хорват успешно отдал 103 паса (92% точности).

Ещё чаще в рамках одной игры чемпионата Испании в текущем сезоне пасовали только защитники – Иньиго Мартинес и Пау Кубарси, представляющие «Барселону».

В активе Луки Модрича три ассиста в 16 поединках Ла Лиги – 2024/25.