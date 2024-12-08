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Защитник «Реала» пропустит матч с «Аталантой»

08 Декабря 2024 • 03:46 Комментировать
Аталанта
...
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.60 2 2.55
10.12 23:00

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди не поможет команде в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

Француз был заменён на 81-й минуте поединка Ла Лиги против «Жироны», который состоялся в субботу и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 29-летний футболист получил мышечную травму и не успеет восстановиться к игре Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча пройдёт во вторник в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ферлан Менди принял участие в 17 матчах команды Карло Анчелотти в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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АТАЛАНТА РЕАЛ МАДРИД
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