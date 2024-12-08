Защитник «Реала» пропустит матч с «Аталантой»

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди не поможет команде в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

Француз был заменён на 81-й минуте поединка Ла Лиги против «Жироны», который состоялся в субботу и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 29-летний футболист получил мышечную травму и не успеет восстановиться к игре Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча пройдёт во вторник в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ферлан Менди принял участие в 17 матчах команды Карло Анчелотти в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.