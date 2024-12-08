Гюлер дал комментарий после первого гола в сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер побеседовал с журналистами после матча с «Жироной» (3:0).

19-летний турецкий футболист отметился забитым мячом на 55-й минуте встречи – его первый гол за «сливочных» в нынешнем сезоне.

«Мы очень довольны. Наша команда переживала непростые времена, и я действительно хотел помочь, хотел забить. После гола Джуда мне тоже хотелось отличиться.

Любовь болельщиков «Реала» придаёт мне уверенности. Я стараюсь максимально выкладываться в каждой игре, отдавать все силы ради клуба, чтобы отблагодарить фанатов за их поддержку», – приводит Madrid Xtra комментарии Гюлера.