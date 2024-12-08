Мбаппе оценил игру Беллингема

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о выступлении Джуда Беллингема.

В субботу «сливочные» одержали победу над «Жироной» в выездном поединке Ла Лиги (3:0). Героем встречи стал Беллингем: до вынужденной замены на 61-й минуте он успел отметиться забитым голом и результативной передачей.

«Джуд – невероятный, великолепный игрок. Выступать здесь с такими высококлассными товарищами по команде – большое удовольствие.

Джуд провёл отличный матч, то же самое можно сказать про Браима Диаса и Арду Гюлера. Мы – команда, и мы очень довольны сегодняшней победой», – приводит Madrid Zone слова Мбаппе, ставшего автором третьего гола «Реала» в ворота «Жироны».