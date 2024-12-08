За «Реал» дебютировал 17-летний игрок

Вингер Даниэль Яньес провёл дебютный матч за первую команду мадридского «Реала».

17-летний футболист вышел на замену на 89-й минуте встречи Ла Лиги с «Жироной», заняв место Арды Гюлера. К тому моменту на табло уже горел итоговый счёт – 3:0 в пользу «сливочных».

«Я давно об этом мечтал. Я болею за «Реал» с самого рождения. Для меня это сбывшаяся мечта детства», – передаёт Madrid Xtra слова из интервью юного испанца.

После субботней победы мадридский гранд сократил отставание от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги до двух очков. При этом коллектив Карло Анчелотти провёл на один матч меньше.