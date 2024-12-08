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Анчелотти рассказал, когда Родриго сможет вернуться на поле

08 Декабря 2024 • 01:40 Комментировать
Аталанта
...
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.60 2 2.55
10.12 23:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился информацией о состоянии нападающего Родриго.

Бразилец пропустил субботний матч Ла Лиги против «Жироны» из-за мышечного повреждения. «Сливочные» смогли справиться без 23-летнего форварда, одержав победу со счётом 3:0.

В послематчевой беседе с журналистами тренер мадридского гранда заявил, что Родриго сможет принять участие в предстоящем поединке с «Аталантой» в Лиге чемпионов: «Родриго будет готов к игре во вторник», – ответил на пресс-конференции Анчелотти.

Бразильский нападающий отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами в 17 встречах нынешней кампании.

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