Анчелотти рассказал, когда Родриго сможет вернуться на поле

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился информацией о состоянии нападающего Родриго.

Бразилец пропустил субботний матч Ла Лиги против «Жироны» из-за мышечного повреждения. «Сливочные» смогли справиться без 23-летнего форварда, одержав победу со счётом 3:0.

В послематчевой беседе с журналистами тренер мадридского гранда заявил, что Родриго сможет принять участие в предстоящем поединке с «Аталантой» в Лиге чемпионов: «Родриго будет готов к игре во вторник», – ответил на пресс-конференции Анчелотти.

Бразильский нападающий отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами в 17 встречах нынешней кампании.