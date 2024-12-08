Анчелотти прокомментировал новую травму Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, насколько серьёзна травма Джуда Беллингема.

21-летний полузащитник был вынужденно заменён на 61-й минуте матча с «Жироной» (3:0), успев к тому моменту отметиться забитым голом и результативной передачей. Англичанин пострадал из-за мышечного дискомфорта, однако, по словам Анчелотти, дело в усталости.

«У Беллингема всё хорошо. Он немного устал, но с ним всё в порядке», – цитирует Madrid Universal итальянского рулевого.

Джуд Беллингем смог поразить ворота соперников уже в пятом матче Ла Лиги подряд. В активе хавбека пять голов и шесть ассистов в 18 поединках в нынешнем сезоне во всех турнирах.