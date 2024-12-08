Мбаппе забил 200-й гол в чемпионатах

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 200 голов в матчах лиги.

200-м для француза стал мяч, забитый в субботнем поединке Ла Лиги против «Жироны» (3:0). Для достижения этого показателя 25-летнему игроку потребовалось провести всего 261 матч.

175 из 200 голов Мбаппе забил в составе «ПСЖ», ещё 16 – в «Монако», своём первом клубе в профессиональной карьере. В цветах «сливочных» звёздный нападающий отличился в чемпионате Испании девять раз.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. До переезда в Испанию футболист на протяжении семи лет выступал за «ПСЖ».