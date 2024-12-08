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«Реал» устроил разгром «Жироне» и почти догнал «Барселону»

08 Декабря 2024 • 00:54 Комментировать
Жирона
0:3
Реал Мадрид
окончен

Если «Барселона» сегодня мучилась в гостях у «Бетиса» и в итоге потеряла очки, то «Реал» на выезде устроил разгром «Жироне». Все основные события поединка состоялись во второй трети.

Ясер Асприлья выдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Донни ван де Бека, который с острого угла сильно пробил в ближнюю «девятку», но мяч, коснувшись перекладины, полетел выше цели. Джуд Беллингем выполнил аккуратную скидку мяча после ошибки Ромеу в полукружие штрафной площади, откуда Браим Диас в касание мощно выстрелил под правую штангу, но вратарь великолепно среагировал, достав мяч в броске. На 36-й минуте после прострела с левого фланга от Диаса, жиронские защитники не смогли нормально выбил мяч, а на подборе свой шанс подкараулил Беллингем, который очень сильно пробил низом с десяти метров - мяч прошёл между ног кипера, 0:1.

В начале второго тайма Лука Модрич со стандарта выполнил классную подачу к линии вратарской площади, откуда головой пробил Орельен Тчуамени, но голкипер невероятным образом среагировал и совершил спасение. Беллингем выполнил классный проникающий вертикальный пас на ход Арде Гюлеру, который убежал от опекуна и на входе в штрафную площадку точно пробил в правый нижний угол ворот - 0:2. Ворвался Килиан Мбаппе на правый край штрафной площади после прекрасного паса Модрича и с острого угла на силу пробил под вратарем - 0:3.

«Реал» уступает «Барселоне» два очка, имея матч в запасе, «Жирона» - восьмая.

Протокол игры  
Жирона0:3Реал Мадрид
  36'Беллингем Джуд (0:1)
  55'Гюлер Арда (0:2)
  62'Мбаппе Килиан (0:3)
Гассанига ПаулоМартинес АрнауДавид ЛопесКрейчи Ладислав II  76'Гутьеррес МигельМартин ИванРомеу Ориоль  90'Асприлья ЯсерВан де Бек Донни 79' (Порту Кристиан ( 79') Хиль Бриан 58' (Данджума Арно ( 58') Миовски Боян 58' (Руис Абель ( 58')
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия ДжастинХуан Карлос МартинМисехой ГабриэльФрансес АлехандроСтуани КристианОйя Сельви КлуаБлинд ДэйлиЛопес Пау
Куртуа ТибоВаскес ЛукасТчуамени ОрельенРюдигер Антонио  76'Менди Ферлан 81' (Гарсия Франсиско III ( 81') Вальверде Федерико 81' (Асенсио Рауль ( 81') Модрич ЛукаГюлер Арда 89' (Яньес Даниэль ( 89') Беллингем Джуд 61' (Себальос Дани ( 61') Диас БраимМбаппе Килиан  45' 81' (Эндрик II ( 81')
Запасные: Местре СерхиоЛунин АндрейВальехо Хесус
07 декабря. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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