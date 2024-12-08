Лазарет «Реала» пополнился тремя важными игроками

Проблемы с травмами по-прежнему не оставляют мадридский «Реал».

Перед началом субботней встречи с «Жироной» из строя выбыл форвард Родриго, а уже во время матча список травмированных пополнили хавбек Джуд Беллингем и левый защитник Ферлан Менди – они были заменены на 61-й и 81-й минутах соответственно. Важно отметить, что все трое пострадали из-за мышечных повреждений – частое явление для «Реала» в текущем сезоне.

Несмотря на трудности, коллектив Карло Анчелотти ведёт дело к уверенной победе над «Жироной». В следующем поединке (10 декабря) «сливочным» предстоит сыграть на выезде с итальянской «Аталантой» в Лиге чемпионов.