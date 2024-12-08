«Реал» потерял Беллингема в матче с «Жироной»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил травму в матче против «Жироны».

Англичанин открыл счёт в поединке на 36-й минуте, а на 55-й ассистировал Арде Гюлеру. На 61-й минуте Карло Анчелотти пришлось заменить 21-летнего хавбека. По данным The Athletic, игрок был вынужден покинуть поле из-за боли в мышцах. Пока неясно, насколько серьёзно повреждение.

Почти сразу после замены «сливочным» удалось забить ещё – Килиан Мбаппе довёл преимущество до крупного (3:0).

Следующий матч «Реала» состоится 10 декабря в рамках Лиги чемпионов – соперником будет итальянская «Аталанта».