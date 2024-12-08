Мбаппе обошёл Винисиуса по голам в Ла Лиге

Килиан Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мадридского «Реала» в Ла Лиге.

Француз отличился на 62-й минуте выездного для «сливочных» матча против «Жироны», установив на табло счёт 3:0. Этот гол стал для 25-летнего форварда девятым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги – он стал лучшим бомбардиром команды, превзойдя Винисиуса Жуниора (8). Ещё чаще в чемпионате Испании забивали только Роберт Левандовски (16) и Рафинья Диас (11), представляющие «Барселону».

В общей сложности в активе Килиана Мбаппе 11 точных ударов в 21 поединке за «Реал» во всех турнирах. Также нападающий дважды ассистировал товарищам по команде.