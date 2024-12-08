Гюлер забил первый гол в сезоне за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отпраздновал свой первый гол в текущем сезоне.

19-летний футболист зажёг своё имя на табло в поединке с «Жироной», поразив ворота на 55-й минуте. Для турецкой восходящей звезды это первый забитый мяч за «сливочных» в нынешней кампании – ему потребовалось 17 матчей.

Наблюдать за ходом дальнейших событий матча «Жирона» – «Реал» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция. Вскоре после гола Гюлера гости смогли забить ещё раз – Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного (3:0).

В случае победы «Реал» сократит отставание от «Барселоны» до двух очков при одной игре в запасе.