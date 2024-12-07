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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем забил в пятом подряд матче Ла Лиги

07 Декабря 2024 • 23:46 Комментировать
Жирона
0:1
Реал Мадрид
1 4.70 X 4.10 2 1.73
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продлил собственную голевую серию.

Англичанин открыл счёт на 36-й минуте проходящего сейчас матча против «Жироны». 21-летнему футболисту удалось отличиться уже в пятом поединке Ла Лиги кряду. Ранее он по разу поражал ворота «Атлетика» Бильбао, «Хетафе», «Леганеса» и «Осасуны». Любопытно, что до старта данной серии в активе хавбека «сливочных» не было ни одного гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция встречи «Жирона» – «Реал». Гол Беллингема пока остаётся единственным.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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