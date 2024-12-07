Беллингем забил в пятом подряд матче Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продлил собственную голевую серию.

Англичанин открыл счёт на 36-й минуте проходящего сейчас матча против «Жироны». 21-летнему футболисту удалось отличиться уже в пятом поединке Ла Лиги кряду. Ранее он по разу поражал ворота «Атлетика» Бильбао, «Хетафе», «Леганеса» и «Осасуны». Любопытно, что до старта данной серии в активе хавбека «сливочных» не было ни одного гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция встречи «Жирона» – «Реал». Гол Беллингема пока остаётся единственным.