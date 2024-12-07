Пенья: «Барселона» потеряла важные очки, которые уже были в кармане»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья поделился комментарием после упущенной победы в игре с «Бетисом».

Встреча 16-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 2:2. Отметим, что «Бетис» отыгрался только в самой концовке в дополнительное время.

— Мы знали, что на этом стадионе тяжело играть, но мы все равно разочарованы результатом и своей игрой. Мы потеряли важные два очка, которые уже были у нас в кармане, — заявил Пенья после финального свистка.

«Барселона» осталась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, имея в копилке 38 очков после 17 игр. Отрыв от идущего вторым «Реала» составляет пять баллов. Стоит отметить, что у «сливочных» две игры в запасе.