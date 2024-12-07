Кунде прокомментировал эпизод с пенальти в матче против «Бетиса»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о назначенном пенальти в ворота своей команды в игре с «Бетисом».

Эпизод с нарушением Френки де Йонга произошел во второй половине поединка.

— Я не видел момент с пенальти, но полагаю, если его назначили, то он был. Флик был разочарован, как и мы. Но нужно продолжать. Мы должны учиться на своих ошибках, — приводит слова Кунде Barca Universal.

Встреча 16-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной» завершилась вничью со счетом 2:2.

В следующем туре «сине-гранатовые» проведут домашний матч против «Леганеса». Игра запланирована на 15 декабря.