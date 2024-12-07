«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»

Застрявшая в зоне вылета Ла Лиги «Валенсия» принимала «Райо Вальекано», набравший ноль очков в последних трёх матчах.
Решающим моментов стал угловой у гостей, после навеса от Иси Паласона здорово головой пробил Пате Сисс - 0:1. Еще момент у «Райо» - Альваро Гарсия стрелял по воротам и минимально промахнулся при попустительстве обороны.
«Райо Вальекано» делит 12-е место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|7'Сисс Пате (0:1)
Мамардашвили Георгий• 52'Москера Кристиан•Таррега Сесар•Гасиоровски Ярек 72'89' (Каньос Серхи (89') •Ногуэроль Диего Лопес•Гайя Хосе46' (Васкес Хесус (46') •Риоха Луис89' (Перес Фран (89') •Герра Хавьер•Барренечеа Энцо60' (Мир Рафа (60') •Валера Херман60' (Пепелу (60') •Дуро Уго
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Лежён Флорьян•Мумин Абдул•Чаваррия Пеп•Де Фрутос Хорхе59' (Эмбарба Адриан (59') •Сисс Пате•Валентин Оскар78' (Балью Иван (78') •Гарсия Альваро Ривера78' (Лопес Унаи (78') •Нтекья Ранди 52'60' (Камелло Серхио (60') •Паласон Иси 71'72' (Диас Педро (72')
07 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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