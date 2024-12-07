«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»

Застрявшая в зоне вылета Ла Лиги «Валенсия» принимала «Райо Вальекано», набравший ноль очков в последних трёх матчах.

Решающим моментов стал угловой у гостей, после навеса от Иси Паласона здорово головой пробил Пате Сисс - 0:1. Еще момент у «Райо» - Альваро Гарсия стрелял по воротам и минимально промахнулся при попустительстве обороны.

«Райо Вальекано» делит 12-е место, соперник - предпоследний.