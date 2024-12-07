Кунде высказался после упущенной победы «Барселоны» в концовке

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился комментарием после матча с «Бетисом».

Игра 16-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 2:2. Отметим, что второй мяч «Барселона» пропустила в добавленное время.

— Нам нужно меньше рисковать в последние минуты. Может быть, нам стоит действовать более прагматично, — цитирует Кунде Barca Universal.

После 17 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На счету каталонской команды 38 зачетных баллов.

Соперником «Барселоны» в следующем туре станет «Леганес». Игра между командами состоится 15 декабря. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.