Назван срок дисквалификации Флика после удаления

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил красную карточку в матче против «Бетиса» (2:2).

Немецкий наставник выразил недовольство решением судьи, назначившего пенальти в ворота «сине-гранатовых», за что и был удалён. По информации журналиста Рамона Фуэнтеса, Флик дисквалифицирован на два ближайших матча Ла Лиги против «Леганеса» и мадридского «Атлетико», которые пройдут 15 и 21 декабря соответственно.

«Барселона» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, однако отрыв от мадридского «Реала», проведшего на две игры меньше, составляет пять очков.