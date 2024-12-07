Флик: «Сделать длинную передачу — это лёгкий путь, мы не хотим так играть»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после ничейного результата в минувшем матче с «Бетисом».

Игра 16-го тура испанской Ла Лиги завершилась со счетом 2:2. Стоит сказать, что «Бетис» забил решающий мяч в компенсированное время.

— Когда мы больше контролируем мяч, то находим лучшие решения и играем быстрее. Сегодня мы были очень плохи, действовали медленно и все время опаздывали. Сделать длинную передачу — это легкий путь, мы не хотим так играть, — заявил Флик журналистам.

После 17 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков.

Следующий матч каталонский клуб проведет на выезде против дортмундской «Боруссии». Игра Лиги чемпионов пройдет 11 декабря.