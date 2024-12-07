Флик прокомментировал своё удаление

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил красную карточку в субботнем матче Ла Лиги против «Бетиса» за несогласие с решение судьи. После игры немецкий специалист дал комментарий по поводу своего удаления.

«Не думаю, что я сильно жаловался. Если нужно столько времени [на просмотр повтора], то, возможно, что-то не так. Я не горжусь собой. Я что-то сказал, и судья решил показать мне красную карточку», - сказал Флик журналистам.

«Барселона» остаётся лидером чемпионата Испании, но «Реал» уже через несколько часов может выйти на первое место по потерянным очкам. Мадридцы в субботу сыграют против «Жироны»,