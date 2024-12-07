Мбаппе – в основе «Реала» на матч Ла Лиги

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч против «Жироны» в чемпионате Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Модрич, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

Несколько часов назад стало известно о том, что Родриго не сможет помочь «Реалу» в предстоящем матче из-за мышечных проблем.

Матч Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» стартует 7 декабря в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.