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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе – в основе «Реала» на матч Ла Лиги

07 Декабря 2024 • 21:11 Комментировать
Жирона
...
Реал Мадрид
1 4.70 X 4.10 2 1.73
Через 1 ч. 25 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч против «Жироны» в чемпионате Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Модрич, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

Несколько часов назад стало известно о том, что Родриго не сможет помочь «Реалу» в предстоящем матче из-за мышечных проблем.

Матч Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» стартует 7 декабря в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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