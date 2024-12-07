Флик прокомментировал ничью «Барселоны» с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после гостевой ничьей в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (2:2).

«Я полностью недоволен нашей игрой и самим собой. Мы упускали моменты. Мы не сыграли хорошо, и нам нужно совершенствоваться. Когда мы играем на выезде, нам нужно действовать ещё сильнее. У нас есть качество, но есть и проблемы», - сказал Флик журналистам.

Теперь «Барселона» будет готовиться к гостевому матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команды сыграют в среду, 11 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.