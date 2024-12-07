«Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»

В субботу нестабильная «Барселона» гостила у середняков из «Бетиса».

Корнер на левом фланге заработали хозяева, после навеса от Джовани ло Чельсо мяч пришёл к дальней штанге, откуда головой в створ пробил Диего Льоренте, но этот выстрел с ленточки вытащил Рафинья. Абде Эз левее центра вырвался на рандеву с голкипером и с 12 метров низом пробил в дальний угол, однако вратарь в прыжке свою команду выручил. Алехандро Бальде по левому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс к дальнему краю вратарской, откуда Ламин Ямаль в одно касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Педри сделал передачу к правому краю штрафной на Жюля Кунде, который зряче прострелил в центр вратарской, а Роберт Левандовски отправил игровой снаряд уже в пустую цель - 0:1.

После перерыва мяч после навеса ло Чельсо зацепил голову Левандовски и пришёл в центр вратарской, откуда Серхи Алтимира пробил рядом с правой штангой. Эз пролетел вперёд по левому флангу и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Эсекьеля Авилу, футболист «Бетиса» пробил в левый нижний угол, но вратарь невероятным образом спас свою команду. Ромен Перро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, откуда Эз плечом пробил рядом с правой штангой. Много споров вокруг пенальти в пользу севильцев. Ло Чельсо пробил в правый угол, и вратарь угадал направление удара, однако спасти свою команду ему не удалось - 1:1. Ламин Ямаль шедеврально разобрался на правом фланге и сыграл под удар Феррану Торреса, который переправил мяч в сетку. Лайнсмен отменил гол, но ВАР его засчитал, офсайда не было - 1:2. На 90-й минуте Айтор Руибаль с правого фланга навесил в центр штрафной, а там защитники «Барселоны» потеряли Ассане Диао, который в одно касание отправил мяч в левый нижний угол - 2:2.

«Барселона» в пяти очках от ближайшего конкурента, но провела на два матча больше. Соперник делит девятое место.