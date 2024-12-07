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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»

07 Декабря 2024 • 20:18 Комментировать (19)
Бетис
2:2
Барселона

В субботу нестабильная «Барселона» гостила у середняков из «Бетиса».

Корнер на левом фланге заработали хозяева, после навеса от Джовани ло Чельсо мяч пришёл к дальней штанге, откуда головой в створ пробил Диего Льоренте, но этот выстрел с ленточки вытащил Рафинья. Абде Эз левее центра вырвался на рандеву с голкипером и с 12 метров низом пробил в дальний угол, однако вратарь в прыжке свою команду выручил. Алехандро Бальде по левому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс к дальнему краю вратарской, откуда Ламин Ямаль в одно касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Педри сделал передачу к правому краю штрафной на Жюля Кунде, который зряче прострелил в центр вратарской, а Роберт Левандовски отправил игровой снаряд уже в пустую цель - 0:1.

После перерыва мяч после навеса ло Чельсо зацепил голову Левандовски и пришёл в центр вратарской, откуда Серхи Алтимира пробил рядом с правой штангой. Эз пролетел вперёд по левому флангу и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Эсекьеля Авилу, футболист «Бетиса» пробил в левый нижний угол, но вратарь невероятным образом спас свою команду. Ромен Перро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, откуда Эз плечом пробил рядом с правой штангой. Много споров вокруг пенальти в пользу севильцев. Ло Чельсо пробил в правый угол, и вратарь угадал направление удара, однако спасти свою команду ему не удалось - 1:1. Ламин Ямаль шедеврально разобрался на правом фланге и сыграл под удар Феррану Торреса, который переправил мяч в сетку. Лайнсмен отменил гол, но ВАР его засчитал, офсайда не было - 1:2. На 90-й минуте Айтор Руибаль с правого фланга навесил в центр штрафной, а там защитники «Барселоны» потеряли Ассане Диао, который в одно касание отправил мяч в левый нижний угол - 2:2.

«Барселона» в пяти очках от ближайшего конкурента, но провела на два матча больше. Соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Бетис2:2Барселона
  40'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Ло Чельсо Джовани68'  
  82'Торрес Ферран (1:2)
(2:2) Диао Ассане90'  
Силва РуиСабали ЮссуфБартра МаркЛьоренте ДиегоПерро Ромен 72' (Руибаль Айтор ( 72') Флорес Матео  35' 76' (Иско Аларкон ( 76') Алтимира СерхиАвила ЭсекьельЛо Чельсо ДжованиЭз Абде 86' (Родригес Хесус ( 86') Роке Витор 77' (Диао Ассане ( 77')
Запасные: Лосада ИкерРодригес РикардоБакамбу СедрикНатанХуанми МигельАдриан Сан-МигельВьейтес ФрансискоГирао Карлос
Пенья ИньякиКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесБальде Алехандро 88' (Форт Эктор ( 88'  90') Касадо МаркПедри 74' (Гави ( 74') Ямаль ЛаминОльмо Дани 60' (Де Йонг Френки ( 60'  66') Рафинья Диас 60' (Торрес Ферран ( 60') Левандовски Роберт 74' (Виктор Пау ( 74')
Запасные: Щесны ВойцехГарсия ЭрикАстралага АндерМартин ЖерарДомингес СерхиЛопес ФерминТорре Пабло
07 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Бетис Барселона

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Комментарии (17) Все комментарии
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ARTUR
07 Декабря 2024 в 21:07
Забыл написать про классный жест уважения болельщиков Бетиса на выход Иско , видно что парня уважают . Приятно что это бывший игрок Реала .
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pol-black
07 Декабря 2024 в 21:01
неважно отыграли. Торрес хоть и забил, но всё равно остался бревном. с де Йонгом нужно прощаться, Флик должен с этим смириться. в защите нужно уже что-то новое, кроме высокой линии обороны. сейчас это уже не работает. надеюсь на Араухо и его опыт.
молодёжь конечно хорошо, но ценность опыта никто не убирал.
теперь снова придётся смотреть за мадридом. сегодня, думаю, с Жироной они справятся.
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San13
07 Декабря 2024 в 20:34
Мда уж. Нет всё таки, это слишком молодой состав чтобы бороться за чемпионство. Я бы наверно больше сделал ставку на ЛЧ, там в отдельном матче можно выложиться, на дистанции же не хватит у этого состава опыта и глубины.
Ферран, это нечто. Я в упор не понимаю почему он еще выходит в футболке Барсы, это настолько печальное дно, что даже слов нет. Нет ни футбольного интеллекта, ни чувства позиции, ни техники, нифига короче нет. Как это бревно за 50+ лямов купили, ума не приложу.
Бальде тоже ахтунг, слов уже нет от его потерь и обрезов.
Де Йонг вышел, получил капитанскую повязку, запорол матч. Спасибо кэп!! Проси повышение зарплаты.
Флику тоже бы уже давно пора понять, что под его высокую оборону, давно уже все подстроились.
Бетис по идее должен был давно решать исход матча в свою пользу.
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Барсaфобия
07 Декабря 2024 в 20:45
Не с такой игрой Пеньи. про Бальде я воздержусь, Де Йонг не должен играть даже в Барсе Б, он ещё с повязкой играет, в начале сезона говорили что мы не остановимся в разнице с одним голом, бла-бла-бла, а сейчас после гола сушат игру, физухи не хватает, вот спад. судья тащил этого Авили в первом тайме, а пенальти вообще конченный.Возможно да, придется ЛЧ делать ставку, сейчас посмотрим сливок, что Жирона с ними устроит, если Реал потеряет очки это вообще начинается превращаться в кошки-мышки "кто больше потеряет баллы".
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San13
07 Декабря 2024 в 20:53
Да вроде Пенья неплохо отстоял. Пеналь такой не берётся, а удар из под защитника тоже очень сложно увидеть.
Жирона в этом году совсем не та, так что многого от них не жду.
Девятка Бетиса да, выбесил прям. Я всё ждал у кого же хватит яиц врезать ему, но так и не дождался:)))
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Барсaфобия
07 Декабря 2024 в 20:58
Я не люблю ссориться через камеру... не в морду плюнуть, **ало не вырубить этому чуваку, вообще если бы была ничейка к 90-1 минуте, агент Реала...ОЙ, ээ.. судья добавил бы минуту максимум, для Роке закрыта обратная дверь Барсу.
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sharipov
07 Декабря 2024 в 20:50
Да, соглашаясь с тобой в целом, хочу отметить, что то прекрасное настроение, которое возникло после старта Барселоны в Ла Лиге в этом году, теперь после последних матчей(0:1 Сосьедад, 2:2 Сельта, 1:2 Лас-Пальмас, 2:2 Бетис), стало превращаться в Тревожное. Нет никакой уверенности, что провалы последних матчей не повторятся, соответственно, нет уверенности, что будут трофеи.
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Барсaфобия
07 Декабря 2024 в 20:28
Придется смотреть матч Реала , скорее... но не хочется, нельзя так всё вкидывать на Ямаля и ждать косяк Реала, нельзя!!
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ингерман
07 Декабря 2024 в 20:27
ай браво-брависсима.. А-ха-ха-ха! )))
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375297059505
07 Декабря 2024 в 20:25
один в поле не воин... так тут пиарят молодежь барсы... а на выходе-пшик... все бесхребетные... нет, чтобы, хоть как-то завестись...а они ходят головы повесив... вот и итог... флик начинает разочаровывать... с одной стороны-привнес что-то новое... с другой-плана Б у него нет... этот матч-наглядный пример, как играть с этой Барсой... будь исполнители у бетиса посерьезней-был бы разгром...остается надеятся, что это просто спад в игре)
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San13
07 Декабря 2024 в 20:39
Молодежь хороша, но просто перебор её. Должен быть баланс, а не бебиБарса.
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375297059505
07 Декабря 2024 в 21:17
так, в конце матча, так и вышло, что молодежь заменила опытных игроков (Де Йонг не в счет)... и все-ни Рафы, ни Левы на поле не было, когда они могли завести эту молодежь
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SpsGod1
07 Декабря 2024 в 20:25
Вот это качели) Это вам не АПЛ, где одна команда играет)
Посмотрим чем ответит Реал, сезон интересным будет)


Ф. Торрес - как он оказался в Барсе? Ну он же дно, днище. Не знаю кто хуже, Мората или Ф.Торрес? Я не понимаю как тренера его так высоко ценят(Энрике, Хави и Флик). Был один такой еще - Дембеле.
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San13
07 Декабря 2024 в 20:36
Мората по сравнению с этим дном, просто профессор:)
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Vova52
07 Декабря 2024 в 20:24
Опять появился шанс у Реала ...
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ARTUR
07 Декабря 2024 в 20:24
матч БОМБА ... ОФИГЕННЫЙ ОТСКОК , Ямаль гений , как он ведет мяч..подняв голову , все видит , завидую каталонцам , почему то се время возникают паралели , Рональдиньо --Бекхем, Месси -Роналду , Ямаль --мбапа... плеваться хочется . Сегодня должны целовать Пенью , и это не ничья , это победа Реала )))
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Барсaфобия
07 Декабря 2024 в 20:24
Какой провокатор пишет этот заголовок?
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