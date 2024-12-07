«Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»

В субботу нестабильная «Барселона» гостила у середняков из «Бетиса».
Корнер на левом фланге заработали хозяева, после навеса от Джовани ло Чельсо мяч пришёл к дальней штанге, откуда головой в створ пробил Диего Льоренте, но этот выстрел с ленточки вытащил Рафинья. Абде Эз левее центра вырвался на рандеву с голкипером и с 12 метров низом пробил в дальний угол, однако вратарь в прыжке свою команду выручил. Алехандро Бальде по левому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс к дальнему краю вратарской, откуда Ламин Ямаль в одно касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Педри сделал передачу к правому краю штрафной на Жюля Кунде, который зряче прострелил в центр вратарской, а Роберт Левандовски отправил игровой снаряд уже в пустую цель - 0:1.
После перерыва мяч после навеса ло Чельсо зацепил голову Левандовски и пришёл в центр вратарской, откуда Серхи Алтимира пробил рядом с правой штангой. Эз пролетел вперёд по левому флангу и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Эсекьеля Авилу, футболист «Бетиса» пробил в левый нижний угол, но вратарь невероятным образом спас свою команду. Ромен Перро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, откуда Эз плечом пробил рядом с правой штангой. Много споров вокруг пенальти в пользу севильцев. Ло Чельсо пробил в правый угол, и вратарь угадал направление удара, однако спасти свою команду ему не удалось - 1:1. Ламин Ямаль шедеврально разобрался на правом фланге и сыграл под удар Феррану Торреса, который переправил мяч в сетку. Лайнсмен отменил гол, но ВАР его засчитал, офсайда не было - 1:2. На 90-й минуте Айтор Руибаль с правого фланга навесил в центр штрафной, а там защитники «Барселоны» потеряли Ассане Диао, который в одно касание отправил мяч в левый нижний угол - 2:2.
«Барселона» в пяти очках от ближайшего конкурента, но провела на два матча больше. Соперник делит девятое место.
|40'Левандовски Роберт (0:1)
|(1:1) Ло Чельсо Джовани68'
|82'Торрес Ферран (1:2)
|(2:2) Диао Ассане90'
молодёжь конечно хорошо, но ценность опыта никто не убирал.
теперь снова придётся смотреть за мадридом. сегодня, думаю, с Жироной они справятся.
Ферран, это нечто. Я в упор не понимаю почему он еще выходит в футболке Барсы, это настолько печальное дно, что даже слов нет. Нет ни футбольного интеллекта, ни чувства позиции, ни техники, нифига короче нет. Как это бревно за 50+ лямов купили, ума не приложу.
Бальде тоже ахтунг, слов уже нет от его потерь и обрезов.
Де Йонг вышел, получил капитанскую повязку, запорол матч. Спасибо кэп!! Проси повышение зарплаты.
Флику тоже бы уже давно пора понять, что под его высокую оборону, давно уже все подстроились.
Бетис по идее должен был давно решать исход матча в свою пользу.
Жирона в этом году совсем не та, так что многого от них не жду.
Девятка Бетиса да, выбесил прям. Я всё ждал у кого же хватит яиц врезать ему, но так и не дождался:)))
Посмотрим чем ответит Реал, сезон интересным будет)
Ф. Торрес - как он оказался в Барсе? Ну он же дно, днище. Не знаю кто хуже, Мората или Ф.Торрес? Я не понимаю как тренера его так высоко ценят(Энрике, Хави и Флик). Был один такой еще - Дембеле.