Тренер «Барселоны» Флик получил красную карточку

В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Идёт добавленное ко второму тайму время, и на табло стадиона горит счёт 2:2. Авторами голов в составе «сине-гранатовых» стали нападающие Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

Стоит сказать, что после первого гола «Бетиса» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил красную карточку. Немецкий специалист был удалён из технической зоны за возмущение по поводу судейства.

Следующий матч «Барселона» проведёт в среду, 11 декабря, - против дортмундской «Боруссии» на выезде в Лиге чемпионов.