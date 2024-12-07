В «Реале» держат в голове сценарий, при котором из-за плохих результатов Карло Анчелотти нужно будет менять по ходу сезона. Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб рассматривает трёх кандидатов – Рауля, Сантьяго Солари и Зинедина Зидана.

Рауль в настоящий момент тренирует в «Реале» молодёжную команду. Солари тоже работает в клубе, но в спортивном департаменте. Что касается Зидана, то он в настоящий момент не имеет клубной прописки.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.