Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на случай увольнения Анчелотти слухи

07 Декабря 2024 • 19:57 Комментировать

В «Реале» держат в голове сценарий, при котором из-за плохих результатов Карло Анчелотти нужно будет менять по ходу сезона. Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб рассматривает трёх кандидатов – Рауля, Сантьяго Солари и Зинедина Зидана.

Рауль в настоящий момент тренирует в «Реале» молодёжную команду. Солари тоже работает в клубе, но в спортивном департаменте. Что касается Зидана, то он в настоящий момент не имеет клубной прописки.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Рауль Гонсалес Сантьяго Солари ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
2
1
1.75 3.65 4.40
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Барселона Барселона
2
2
4.10 3.90 1.76
Видео
21 мин
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
1
2.28 3.10 3.25
Видео
07.12.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.60 4.10 1.64
Видео
08.12.24 в 16:00
Леганес Леганес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.65 3.10 2.13
Видео
08.12.24 в 18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Вильярреал Вильярреал
1.92 3.65 3.60
Видео
08.12.24 в 20:30
Осасуна Осасуна
Алавес Алавес
1.90 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
20:18 · Испания. Ла Лига
«Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» 12
20:14 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик получил красную карточку 1
19:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает трёх кандидатов на случай увольнения Анчелотти слухи
18:00 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» был сильнее «Вальядолида»
17:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» открыта к продаже де Йонга
17:45 · Испания. Ла Лига
«Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 10
17:01 · Испания. Ла Лига
Ямаль и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»
14:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял трёх игроков перед матчем 1
14:18 · Испания. Ла Лига
Семшов сделал прогноз на результат матча «Жирона» - «Реал»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 35 миллионов за Месси
14:10 · Испания. Ла Лига
Мостовой назвал победителя матча «Жирона» - «Реал»
13:50 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»
13:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» не может рассчитывать на Родриго 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гимараэса может помочь «Реалу» купить обладателя «Золотого мяча» слухи
12:51 · Испания. Ла Лига
Без Винисиуса: «Реал» назвал заявку на матч с «Жироной»
12:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – «Реал»: Ориентировочные стартовые составы от Мичела и Анчелотти 1
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»
11:33 · Испания. Ла Лига
Зидан поставил условие «Реалу» 9
11:18 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Мбаппе: «Когда ты звезда, о тебе много говорят» 3
03:19 · Англия. Премьер-лига
Роналдо объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотой мяч» больше Родри 2
02:08 · Испания. Ла Лига
Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»
01:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы
00:58 · Испания. Ла Лига
«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»
00:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»
06 Декабря
23:38 · Испания. Ла Лига
Деку ответил на вопрос о проблеме регистрации Ольмо в «Барселоне»
Все новости