«Лас-Пальмас» был сильнее «Вальядолида»

Подошёл к концу матч 16-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

На 20-й минуте хозяева повели после удара Сандро Рамиреса. Фабио Силва упал в штрафной в борьбе и получил желтую карточку вместо пенальти, спорный момент. В конце тайма Кике Перес едва не отличился, но все же мяч полетел рядом с каркасом. На перерыв команды ушли при единицах на табло после удара Маркоса Андре. А вот после перерыва все решил дубль Рамиреса - 2:1.

«Лас-Пальмас» поднялся на 13-е место, противник - на дне таблицы.