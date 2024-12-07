«Лас-Пальмас» был сильнее «Вальядолида»

Подошёл к концу матч 16-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».
На 20-й минуте хозяева повели после удара Сандро Рамиреса. Фабио Силва упал в штрафной в борьбе и получил желтую карточку вместо пенальти, спорный момент. В конце тайма Кике Перес едва не отличился, но все же мяч полетел рядом с каркасом. На перерыв команды ушли при единицах на табло после удара Маркоса Андре. А вот после перерыва все решил дубль Рамиреса - 2:1.
«Лас-Пальмас» поднялся на 13-е место, противник - на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Рамирес Сандро20'
|45'Андре Маркос (1:1)
|(2:1) Рамирес Сандро64'
Силлессен Яспер•Росада Виктор58' (Кампанья Хосе (58') •Суарес Алехандро• 76'Маккенна Скотт• 80'Мармоль Мика•Родригес Кирьян•Эссугу Дариу58' (Парк Марвин (58') •Рамирес Сандро87' (Луаодис Энзо (87') •Муньос Хави87' (Бенито Рамирес (87') •Молейро Альберто•Силва Фабио 26'79' (Мата Хайме (79')
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Кёмерт Эрай 49'86' (Дьедью Амат (86') •Санчес Хавьер•Роза Лукас•Юрич Станко•Санчес Иван86' (Ба Джума (86') •Мартин Марио68' (Латаса Хуан (68') •Перес Кике75' (Мачис Дарвин (75') •Силла Мамаду•Андре Маркос68' (Месегер Виктор (68') 78'
07 декабря. Стадион "Гран Канария".
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