«Барселона» открыта к продаже де Йонга

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно – клуб открыт к его продаже. Как сообщает The Athletic, каталонцы считают заманчивым финансовое облегчение, которое может принести трансфер нидерландца. В клубе появились молодые талантливые полузащитники, и теперь «сине-гранатовые» не стремятся держаться за де Йонга.

В то же время отмечается, что сам 27-летний де Йонг полон решимости проявить себя в «Барселоне». Его действующий контракт рассчитан до середины 2026 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Френки де Йонга в 60 миллионов евро.