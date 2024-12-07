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Ямаль и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»

07 Декабря 2024 • 17:01 Комментировать
Бетис
...
Барселона
Через 0 ч. 9 мин.

В субботу «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Касадо, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Бетисом» и «Барселоной» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.

«Барселона» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании. Второй «Реал» отстаёт от каталонцев на четыре очка, проведя на игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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