Ямаль и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»

В субботу «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Касадо, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Бетисом» и «Барселоной» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.

«Барселона» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании. Второй «Реал» отстаёт от каталонцев на четыре очка, проведя на игру меньше.