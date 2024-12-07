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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потерял трёх игроков перед матчем

07 Декабря 2024 • 14:45 Комментировать (1)
Жирона
...
Реал Мадрид
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Через 7 ч. 35 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Из заявки мадридской команды были исключены три футболиста. В этот список входят Родриго, Андрес Чема и Гонсало Гарсия. Об этом рассказывает пресс-служба клуба. Очевидно, каждый из них не сможет выйти на поле из-за проблем со здоровьем.

Ранее появлялась информация о том, что Родриго испытывает дискомфорт в мышцах бедра.

Матч между «Жироной» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
07 Декабря 2024 в 15:22
Можно было написать что Реал потерял одного игрока перед матчем, кто эти двое вообще...
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