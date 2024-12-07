Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Семшов сделал прогноз на результат матча «Жирона» - «Реал»

07 Декабря 2024 • 14:18 Комментировать

В рамках очередного тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встретится с «Жироной». Прогнозом на предстоящую встречу поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Реал» является фаворитом. Мадридцы понимают, что терять очки нежелательно, и сделают всё, чтобы победить. Поставим на победу «королевского» клуба», - цитирует Семшова «ВсеПроСпорт».

Поединок «Жироны» и «Реала» состоится сегодня, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.

После 15 проведенных матчей хозяева находятся на восьмой строчке в турнирной таблице, а гости занимают второе место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Игорь Семшов Жирона ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Россия может сыграть с европейской сборной Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 футболистам в истории АПЛ «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 16:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
1.75 3.65 4.40
Видео
07.12.24 в 18:15
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.10 3.90 1.76
Видео
07.12.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.28 3.10 3.25
Видео
07.12.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.60 4.10 1.64
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
14:18 · Испания. Ла Лига
Семшов сделал прогноз на результат матча «Жирона» - «Реал»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 35 миллионов за Месси
14:10 · Испания. Ла Лига
Мостовой назвал победителя матча «Жирона» - «Реал»
13:50 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»
13:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» не может рассчитывать на Родриго 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гимараэса может помочь «Реалу» купить обладателя «Золотого мяча» слухи
12:51 · Испания. Ла Лига
Без Винисиуса: «Реал» назвал заявку на матч с «Жироной»
12:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – «Реал»: Ориентировочные стартовые составы от Мичела и Анчелотти 1
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»
11:33 · Испания. Ла Лига
Зидан поставил условие «Реалу» 5
11:18 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Мбаппе: «Когда ты звезда, о тебе много говорят» 3
03:19 · Англия. Премьер-лига
Роналдо объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотой мяч» больше Родри 1
02:08 · Испания. Ла Лига
Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»
01:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы
00:58 · Испания. Ла Лига
«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»
00:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»
06 Декабря
23:38 · Испания. Ла Лига
Деку ответил на вопрос о проблеме регистрации Ольмо в «Барселоне»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пожертвует звёздным игроком, если подпишет Та 3 слухи
22:45 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:19 · Испания. Ла Лига
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне» 4
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов 3 слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
20:34 · Испания. Ла Лига
Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе
17:36 · Испания. Ла Лига
Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов 9
Все новости