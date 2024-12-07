Семшов сделал прогноз на результат матча «Жирона» - «Реал»

В рамках очередного тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встретится с «Жироной». Прогнозом на предстоящую встречу поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Реал» является фаворитом. Мадридцы понимают, что терять очки нежелательно, и сделают всё, чтобы победить. Поставим на победу «королевского» клуба», - цитирует Семшова «ВсеПроСпорт».

Поединок «Жироны» и «Реала» состоится сегодня, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.

После 15 проведенных матчей хозяева находятся на восьмой строчке в турнирной таблице, а гости занимают второе место.