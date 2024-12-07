Мостовой назвал победителя матча «Жирона» - «Реал»

Мадридский «Реал» померяется силами с «Жироной» в поединке чемпионата Испании. Прогнозом на эту встречу поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Жду тяжелой игры для обоих соперников. Скорее всего, состав у «Реала» будет смешанный. Тут я поставлю на счет 2:1 в пользу «Реала», - приводятся слова Мостового на страницах «ВсеПроСпорт».

Матч «Жирона» - «Реал» состоится в субботу, 7 декабря, начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на страницах Liveresult.ru.