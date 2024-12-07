«Реал» не может рассчитывать на Родриго

Бразильский форвард Родриго не поможет мадридскому «Реал» в предстоящей встрече с «Жироной» в чемпионате Испании.

Как стало известно журналистам AS, нападающий оказался вне игры из-за дискомфорта в мышцах бедра. Стоит отметить, что предстоящую встречу также пропустит еще один бразилец – Винисиус Жуниор.

Матч «Жироны» и «Реала» состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе в Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. На сегодняшний день хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «сливочные» находятся на второй позиции.