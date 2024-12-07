Без Винисиуса: «Реал» назвал заявку на матч с «Жироной»

Мадридский «Реал» представил заявку команды на предстоящий поединок против «Жироны» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить, что в этот список не был включен бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который восстанавливается после травмы.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Местре, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Менди, Асенсио, Беллингем, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Чема Андрес, Себальос, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Диас, Гонсало.

Матч «Жироны» и «Реала» состоится в Каталонии сегодня, 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.